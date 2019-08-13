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В США вступит в силу запрет на госзакупки оборудования Huawei и ZTЕ

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - 13 августа в США вступит в силу запрет на закупки государственными структурами и компаниями оборудования китайских компаний Huawei и ZTE, а также их "дочек" Hytera Communications Corporation, 34 Hangzhou Hikvision Digital Technology Company и Dahua Technology Company. Об этом свидетельствуют данные Федерального реестра США.

В течение двух лет руководители ведомств могут однократно нарушить этот запрет, но при этом будут обязаны обосновать это нарушение перед конгрессом.

В мае президент США Дональд Трамп включил Huawei в торговый "черный список", запретив продажи ей технологий и комплектующих без лицензии Минторга США. В Вашингтоне китайскую компанию подозревают в шпионаже в интересах Пекина, то есть, в деятельности, противоречащей политическим интересам и национальной безопасности США.

В мае министерство торговли США дало Huawei отсрочку на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечение работы смартфонов. С 13 августа это будет компании запрещено.

Наблюдатели рассматривают введенные Вашингтоном ограничения для китайских компаний, в частности, Huawei, как одно из направлений "торговой войны" между США и Китаем.

Так, президент Дональд Трамп заявил на минувшей неделе, что запрещает любые формы сотрудничества Huawei с американскими партнерами в ответ на объявленные Пекином ограничения для китайских компаний на закупку в США американской сельскохозяйственной продукции.

Huawei ZTЕ США Дональд Трамп Китай

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