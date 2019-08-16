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Трамп предложил решать проблему стрельбы в США строительством психбольниц

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Строительство новых психиатрических лечебниц по всей стране поможет справиться с насилием с применением оружия в США, считает американский президент Дональд Трамп.

"Это не пистолет нажимает на курок, а человек, который держит пистолет", - сказал Трамп, выступая на митинге в Нью-Гемпшире перед избирателями.

Он пообещал "серьезно подумать" об увеличении количества психбольниц в стране. По его мнению, "психически нездоровых и опасных людей" следует "убирать с улиц", чтобы о них не нужно было "сильно беспокоиться".

"Это большая проблема. (...) Есть серьезно больные люди, и они находятся на улицах", - добавил президент США.

При этом Трамп заверил избирателей, что всегда будет отстаивать право граждан страны на самооборону, гарантированное Второй поправкой к американской конституции. "Мы не можем сделать так, чтобы хорошим, солидным, законопослушным гражданам было труднее защитить себя", - заявил он.

В начале августа 32 человека были убиты в результате стрельбы в городах Дейтон, штат Огайо, и Эль-Пасо, штат Техас.

Позднее Трамп призвал демократов и республиканцев в Конгрессе США ужесточить законы о продаже оружия. В то же время он отмечал, что идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки.

США Дональд Трамп

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