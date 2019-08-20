РФ проведет учения по обеспечению безопасности в Центральной Азии

Совместные действия отработают воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Центр-2019", в которых примут участие около 128 тысяч военнослужащих, будут проведены в период с 16 по 21 сентября, сообщили в среду в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Для отработки совместных действий на учения привлекаются воинские контингенты Китайской Народной Республики, Исламской Республики Пакистан, Кыргызской Республики, Республики Индия, Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан", - отмечается в сообщении.

"Всего к участию в СКШУ привлечены около 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. В практических действиях войск на полигонах "Донгуз", "Тоцкий", "Аданак" в европейской части РФ будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих РФ - до 10700, иностранных государств - до 2250 человек), танков - до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров - до 450, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня - до 200", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве отметили, что учения будут проводиться в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил РФ на 2019 год под руководством начальника Генштаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова.

По данным Минобороны, СКШУ "Центр - 2019" являются завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки ВС РФ в текущем году. "В ходе учений будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечении военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении", - сообщили в ведомстве.

Основными целями СКШУ являются проверка уровня подготовленности органов военного управления Центрального военного округа, командного состава воинских контингентов к управлению межвидовой группировкой войск (сил), получение практики командирами и штабами в управлении войсками (силами), повышение совместимости и уровня взаимодействия в ходе решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе, демонстрация готовности ВС РФ и государств Центрально-Азиатского региона к защите национальных интересов.

СКШУ "Центр - 2019" пройдут в два этапа, в ходе первого из которых, органы военного управления в условиях созданной для учения условной военно-политической обстановки отработают вопросы управления войсками в ходе борьбы с международным терроризмом, отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий.

На втором этапе командиры и штабы отработают вопросы управления подразделениями группировок войск (сил) при нанесении массированного огневого удара и ведения наступательных действий по разгрому условного противника.

Основные действия войск (сил) пройдут на шести общевойсковых полигонах "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский" и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории РФ. На полигонах государств - партнеров по отдельным планам будут отработаны эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

В акватории Каспийского моря будут отработаны действия группировки сил Каспийской флотилии в ходе содействия сухопутным войскам на приморском направлении, обороне морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности.

К участию в учениях привлекаются органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской флотилии Южного военного округа, часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил.