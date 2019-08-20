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Второй украинский моряк умер от отравления метиловым спиртом у берегов Тамани

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Число жертв отравления метиловым спиртом на борту танкера в Черном море возросло до двух человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота во вторник.

Там отметили, что в ночь на вторник капитан судна "Магус" под флагом Панамы сообщил в морской спасательный центр в Новороссийске о предположительном отравлении двух человек метиловым спиртом. "Один из них погиб, другой в коме. Для доставки пострадавшего на берег был направлен спасательный буксир "Дерзкий", однако в ходе транспортировки мужчина умер", - сказал сотрудник пресс-службы.

По словам собеседника агентства, оба погибших - граждане Украины, это второй помощник капитана и старший матрос.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось о гибели от отравления метиловым спитом одного человека на судне "Магус". Танкер находится в Черном море в районе порта Тамань. Команда судна - 35 человек.

Украина Россия Тамань Черное море

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