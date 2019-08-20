Украинский моряк умер в Тамани из-за отравления метиловым спиртом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Капитан танкера "Магус" под флагом Панамы, находящегося в Черном море в районе Тамани, запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Утром 20 августа они (двое моряков - ИФ) были доставлены буксиром на берег. Один из них, ранее находившийся в коме, скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оба моряка - граждане Украины. Всего на судне находились около 35 человек.