Вертолет с двумя россиянами разбился на греческом острове Порос

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вертолет, на борту которого находились двое туристов из России и греческий пилот, потерпел крушение у берегов греческого острова Порос, все трое погибли, сообщает во вторник греческий информационный портал "Эфимерида".

"Была сильная вспышка, после чего топливный бак вертолета взорвался, - сообщил заместитель главы администрации острова Йоргос Кутузис.

Портал отмечает, что при падении вертолет задел линию электропередачи, что привело к отключению энергоснабжения на всем острове.