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В Германии обвинили россиянина в незаконных поставках товаров военного назначения

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Германии сообщила о предъявлении гражданину РФ обвинения в нарушении закона при поставках на родину товаров, которые могли использоваться в военной сфере.

В распространенном в среду коммюнике ведомства говорится, что речь идет о поставках продукции на сумму свыше 1,8 млн евро. Предполагается, что эти товары могут быть использованы в авиакосмической отрасли.

Обвиняемый в документе назван Владимиром Д.

Германия Россия

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