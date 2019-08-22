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Иран представил новую ракету ПВО большой дальности

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Военные Ирана презентовали новую мобильную ракету класса "поверхность-воздух" большой дальности собственной разработки. Об этом сообщили иранские СМИ в четверг.

Ракетная система называется Bavar-373. Иранские СМИ назвали ее конкурентом российского зенитно-ракетного комплекса С-300. Новые ракеты предназначены для перехвата и уничтожения воздушных целей противника на высоте до 65 км и на расстоянии до 300 км. Система способна обнаруживать до 100 целей, работать по шести целям одновременно, говорится в сообщениях.

Демонстрация нового ракетного комплекса прошла в День оборонной промышленности Ирана - 22 августа.

Наблюдатели обратили внимание, что американский разведывательный беспилотник был сбит в июне именно ракетой "поверхность-воздух".

20 июня сообщалось, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

Иран

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