В пригороде Парижа произошел мощный пожар в многоэтажном корпусе больницы

Погиб один человек, пострадали еще восемь

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В пригороде Парижа Кретей произошел мощный пожар в многоэтажном здании рядом с больницй Анри-Мондор. Погибла женщина, еще восемь человек пострадали, сообщает BFMTV со ссылкой на пожарных.

Créteil : un mort et huit blessés dans l'incendie d'un bâtiment jouxtant l'hôpital Henri-Mondorhttps://t.co/Tte1zQ3uWw pic.twitter.com/wu9N6Z7o4H — France Bleu Paris (@francebleuparis) August 22, 2019

Возгорание началось около 23:00 по местному времени на трех верхних этажах десятиэтажного здания, в котором живет персонал больницы. Причина пожара пока неизвестна. Очевидцы рассказали BFMTV, что перед пожаром слышали "что-то вроде взрыва". Представитель пожарных сказал Le Parisien, что пожар мог начаться из-за какого-то бытового инцидента.

Пламя охватило помещения не менее чем на семи этажах этого корпуса. Из здания эвакуировали 62 человек. Около 2 часов утра пожар потушили, но пожарные оставались в здании до утра на случай возникновения новых очагов. Тело погибшей нашли в ходе тушения, по предварительной причине, она умерла от отравления продуктами горения.

На работе больницы пожар не сказался, поскольку горевший корпус не связан с другими зданиями больничного комплекса.