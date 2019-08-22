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В пригороде Парижа произошел мощный пожар в многоэтажном корпусе больницы

Погиб один человек, пострадали еще восемь

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В пригороде Парижа Кретей произошел мощный пожар в многоэтажном здании рядом с больницй Анри-Мондор. Погибла женщина, еще восемь человек пострадали, сообщает BFMTV со ссылкой на пожарных.

Возгорание началось около 23:00 по местному времени на трех верхних этажах десятиэтажного здания, в котором живет персонал больницы. Причина пожара пока неизвестна. Очевидцы рассказали BFMTV, что перед пожаром слышали "что-то вроде взрыва". Представитель пожарных сказал Le Parisien, что пожар мог начаться из-за какого-то бытового инцидента.

Пламя охватило помещения не менее чем на семи этажах этого корпуса. Из здания эвакуировали 62 человек. Около 2 часов утра пожар потушили, но пожарные оставались в здании до утра на случай возникновения новых очагов. Тело погибшей нашли в ходе тушения, по предварительной причине, она умерла от отравления продуктами горения.

На работе больницы пожар не сказался, поскольку горевший корпус не связан с другими зданиями больничного комплекса.

Кретей Париж

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