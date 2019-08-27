Индонезия перенесет столицу из Джакарты на остров Борнео

Проект обойдется в $32,5 млрд и займет 10 лет

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Индонезия перенесет столицу из перегруженной и загазованной Джакарты в провинцию Восточный Калимантан на острове Борнео. Власти приняли такое решение после трех лет внимательного изучения этого вопроса, сообщил президент Индонезии Джоко Видодо.

У новой столицы Индонезии пока нет названия. Известно, что она расположится на участке площадью 180 тыс. гектаров в регионе с хорошо развитой инфраструктурой - вблизи городов Баликпапан и Самаринда.

Важным фактором при выборе участка для новой столицы стала оценка рисков всевозможных стихийных бедствий. Индонезия - одна из самых небезопасных стран в плане сейсмической активности. Исследования показали минимальный риск наводнений, землетрясений, цунами, лесных пожаров, извержения вулканов, а также оползней, на выбранном участке, сообщает MarketWatch. Джакарта же подвержена частым землетрясениям и наводнениям. Кроме того, в городе проходит постепенное проседание почвы из-за неконтролируемого изъятия грунтовых вод.

Перенести столицу планируется за 10 лет. Финансовые затраты оцениваются в 466 трлн рупий ($32,5 млрд). Из бюджета выделят 19% этой суммы. Остальная сумма будет привлечена за счет прямых инвестиций государственных компаний и частного сектора, сообщил президент Индонезии.

Видодо одобрил общий план переноса столицы в апреле этого года. В понедельник он объявил, что его правительство готовит соответствующий законопроект, который будет представлен на рассмотрение парламента страны.

Джакарта не только центр государственной власти, но также финансовый, деловой и торговый центр. В городе находится крупнейший аэропорт страны и морской порт. В Джакарте проживает 10 млн человек, а с учетом пригородов население составляет 30 млн человек. Город располагается на острове Ява - это самый густонаселенный регион страны. На Яве проживает в настоящее время 54% из 270 млн человек, населяющих страну.

Ранее президент Индонезии уже заявлял, что хотел бы отделить центр государственной власти от делового и экономического центра страны. По словам Видодо, нагрузка на столицу стала непомерной.

Еще одной серьезной проблемой Джакарты являются дорожные пробки, которые обходятся экономике страны в $6,5 млрд в год.

"Мы не можем позволить дальнейшего увеличения нагрузки на Джакарту и остров Ява в плане роста плотности населения, - заявил Видодо. - Это приведет к еще более серьезному экономическому неравенству между жителями Явы и другими регионами".

Для сравнения, в провинции Восточный Калимантан, где расположен национальный парк Кутай, проживает лишь порядка 3,5 млн человек.