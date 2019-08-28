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Сеул начал проверку воды из-за возможной утечки радиоактивных отходов из КНДР

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, собранной вблизи межкорейской морской границы, на фоне сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с северокорейского уранового завода в Желтое море, сообщило в среду министерство по делам объединения.

"После сообщений СМИ правительство анализирует морскую воду, собранную вблизи Северной пограничной линии в пятницу утром", - сказал представитель министерства Ли Санг Мин на регулярном брифинге для прессы, отметив, что результаты будут примерно через две недели.

Ранее в этом месяце радио "Свободная Азия" со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что завод по обогащению урана в северокорейском Пхенсане может сливать радиоактивные отходы в море через реку Рьесонг.

Во вторник сайт 38 North написал, что сообщение об утечке отходов из Пхенсана является "точным", однако не таким масштабным, каким его представили ранее.

Южная Корея КНДР Пхенсан

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