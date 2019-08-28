Сеул начал проверку воды из-за возможной утечки радиоактивных отходов из КНДР

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Южной Кореи проводит анализ морской воды, собранной вблизи межкорейской морской границы, на фоне сообщений о возможной утечке радиоактивных отходов с северокорейского уранового завода в Желтое море, сообщило в среду министерство по делам объединения.

"После сообщений СМИ правительство анализирует морскую воду, собранную вблизи Северной пограничной линии в пятницу утром", - сказал представитель министерства Ли Санг Мин на регулярном брифинге для прессы, отметив, что результаты будут примерно через две недели.

Ранее в этом месяце радио "Свободная Азия" со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что завод по обогащению урана в северокорейском Пхенсане может сливать радиоактивные отходы в море через реку Рьесонг.

Во вторник сайт 38 North написал, что сообщение об утечке отходов из Пхенсана является "точным", однако не таким масштабным, каким его представили ранее.