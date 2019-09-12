Приморские пограничники за сутки задержали 16 северокорейских шхун

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - В Приморском крае береговая охрана за минувшие сутки задержала 16 северокорейских шхун и более 250 рыбаков-иностранцев в исключительной экономической зоне РФ за незаконный промысел кальмара, сообщила пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ РФ.

По данным ведомства, в настоящее время в исключительной экономической зоне России в районе поселка Преображение находятся более 100 северокорейских шхун, направившихся туда за мигрирующим кальмаром.

Как отмечается, иностранные суда продолжают вести незаконный промысел, несмотря на отправку дополнительных кораблей сахалинского погрануправления ФСБ РФ.

Генеральный консул КНДР во Владивостоке и руководство северокорейских пограничных органов проинформировали обо всех фактах нарушения российской границы и незаконного промысла, добавили в управлении.