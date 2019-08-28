Фотографию президента Казахстана использовали в рекламе казино

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В соцсетях появилась реклама онлайн-казино, в которой использованы фотографии президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Пресс-секретарь президента Берик Уали назвал эту рекламу "фейковой и недобросовестной".

По его словам, президент не давал разрешение на использование своих фотографий для этой рекламы.

Такие публикации вводят пользователей соцсетей в заблуждение и наносят серьезный репутационный ущерб, добавил пресс-секретарь. Он выразил уверенность, что правоохранительные органы найдут этих рекламодателей и решат вопрос о привлечении их к ответственности.