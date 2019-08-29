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Афганские военные за день уничтожили 50 боевиков

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Афганские военные в ходе антитеррористической операции в северо-восточной провинции Бадахшан ликвидировали 50 боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает в четверг афганское информагентство Pajhwok.

Масштабная операция с участием авиации ВВС Афганистана, привлечением сил полиции и местного ополчения началась в Бадахшане в четверг. Цель афганских военных - выбить талибов из уездов Вардудж, Ямган и Куран-ва-Мунджан, сообщает телеканал Tolo.

Провинция Бадахшан граничит с Таджикистаном, Китаем и Пакистаном.

Афганистан

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