Афганские военные за день уничтожили 50 боевиков

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Афганские военные в ходе антитеррористической операции в северо-восточной провинции Бадахшан ликвидировали 50 боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает в четверг афганское информагентство Pajhwok.

Масштабная операция с участием авиации ВВС Афганистана, привлечением сил полиции и местного ополчения началась в Бадахшане в четверг. Цель афганских военных - выбить талибов из уездов Вардудж, Ямган и Куран-ва-Мунджан, сообщает телеканал Tolo.

Провинция Бадахшан граничит с Таджикистаном, Китаем и Пакистаном.