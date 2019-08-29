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Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины

Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины
Руслан Рябошапка
Фото: Анна Марченко/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Верховная рада Украины поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за назначение Рябошапки генпрокурором проголосовали 312 депутатов на пленарном заседании в четверг вечером.

Ранее Руслан Рябошапка заявил, что в случае своего назначения намерен организовать переаттестацию в органах прокуратуры, а от Верховной Рады ожидает принятия закона, который позволит запустить процедуру проведения конкурсов на занятие должностей.

"Две важные вещи. Первая - перезагрузка прокуратуры, не только смена названия "Генеральная прокуратура" на "Офис генерального прокурора" - полная перезагрузка системы. И второе направление - Генеральная прокуратура должна стать центром, единым органом в государстве, который ведет политику борьбы с преступностью", - сказал он журналистам в кулуарах парламента в четверг поздно вечером перед голосованием за его назначение генпрокурором.

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