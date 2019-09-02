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Москва не увидела в иранской ракетной программе нарушения международных норм

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В Москве заявили о полном соответствии иранской ракетной программы международным нормам.

"Любая договоренность для того, чтобы быть устойчивой, должна опираться на консенсус всех заинтересованных сторон. Это касается и разговоров про баллистическую ракетную программу Ирана, которая развивается в полном соответствии с международным правом, не подвержена никаким запретам", - сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на брифинге в понедельник в Москве по итогам переговоров с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

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Комментируя различные предложения по совершенствованию СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Ирана), Лавров отметил: "Если у кого-то возникает идея созвать некий форум, где (можно - ИФ) обсудить новые инициативы, мы никогда не будем от этого отказываться, естественно, не предрешая исхода этой дискуссии".

"Что касается темы, связанной с баллистической ракетной программой Ирана, с ситуацией в регионе, здесь наши иранские коллеги уже высказались в том плане, что параллельно с подтверждением целостности и обязательного характера СВДП они готовы рассматривать любые предложения о дальнейшем развитии диалога, и мы считаем это только естественным", - сказал Лавров.

МИД РФ Иран

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