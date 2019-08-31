Доступ к аккаунту основателя Twitter восстановлен

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Доступ к учетной записи основателя Twitter Джека Дорси в этой социальной сети восстановлен после хакерской атаки, сообщает команда по коммуникациям компании в твиттере.

"Теперь учетная запись защищена, и нет никаких признаков того, что системы Twitter подверглись опасности", - говорится в сообщении.

The account is now secure, and there is no indication that Twitter's systems have been compromised. — Twitter Comms (@TwitterComms) August 30, 2019

Ранее стало известно о хакерской атаке на страницу Дорси в твиттере. От имени основателя соцсети было опубликовано около 20 сообщений с расистским содержанием и угрозами взрывов. По данным The New York Times, взломщики предупреждали о готовящемся взрыве штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.