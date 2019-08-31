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Доступ к аккаунту основателя Twitter восстановлен

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Доступ к учетной записи основателя Twitter Джека Дорси в этой социальной сети восстановлен после хакерской атаки, сообщает команда по коммуникациям компании в твиттере.

"Теперь учетная запись защищена, и нет никаких признаков того, что системы Twitter подверглись опасности", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно о хакерской атаке на страницу Дорси в твиттере. От имени основателя соцсети было опубликовано около 20 сообщений с расистским содержанием и угрозами взрывов. По данным The New York Times, взломщики предупреждали о готовящемся взрыве штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско.

Twitter Джек Дорси

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