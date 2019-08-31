Суд над организаторами терактов 11 сентября назначен на 2021 год

В ходе заседаний будет решаться вопрос о назначении обвиняемым смертной казни

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Военная комиссия в США назначила на 11 января 2021 года судебное заседание в отношении Халида Шейха Мохаммеда и еще четверых обвиняемых в организации терактов 11 сентября, сообщает The New York Times со ссылкой на приказ, подписанный военным судьей Шейном Коэном.

Издание отмечает, что обвинители просили назначить дату суда по вопросу о смертной казни с 2012 года, но произошло это только накануне, 30 августа. В случае, если дату суда не перенесут, за восемь месяцев до старта заседаний в Кэмп-Джастис (часть американской военно-морской базы Гуантанамо, где проходят заседания военных комиссий - ИФ) начнут выбирать судей.

По информации газеты, до начала процесса судье предстоит решить, какие доказательства будут использованы в ходе судебного разбирательства. Так, в следующем месяце начнутся заседания, в ходе которых сторона защиты попытается исключить из дела признания обвиняемых, данные агентам ФБР и ЦРУ под пытками.

Пятерых мужчин обвиняют в подготовке терактов 11 сентября 2001 года на территории США. Главным организатором считают Мохаммеда, в то время как четверо его сообщников, по версии следствия, оказывали помощь в тренировках, перемещениях и финансировании.

The New York Times напоминает, что пятерых мужчин задержали в Пакистане в 2002-2003 годах. После этого ЦРУ несколько лет года содержало их в заключении без связи с внешним миром в секретной тюрьме, где их подвергали пыткам водой и лишали сна. В 2006 году заключенных перевели в Гуантанамо. Именно из-за злоупотреблений властей возникли сложности с назначением даты судебного заседания.