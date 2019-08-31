Что случилось этой ночью: суббота, 31 августа

Санкции США против Adrian Darya 1, усиление урагана "Дориан" и штраф Google на $200 млн

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

США внесли в санкционный список иранский танкер Adrian Darya 1. По мнению американского Минюста, Иран с помощью этого танкера незаконно продает нефть, "чтобы финансировать злонамеренную деятельность режима и пропагандировать терроризм". Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявил, что танкер направляется в Сирию, хотя Иран обещал не делать этого.

Ураган "Дориан" усилился до четвертой из пяти возможных категорий. Ожидается, что в выходные он достигнет Багамских островов, а в понедельник обрушится на побережье Флориды. Скорость ветра достигает 209 км/ч. Президент США Дональд Трамп, отменивший из-за "Дориана" визит в Польшу, обещал 1 сентября обсудить эвакуацию жителей. Во Флориде из-за приближения урагана объявлен режим ЧП, власти призвали жителей штата подготовить недельный запас еды, воды и лекарств.

Google согласился выплатить властям США штраф в $200 млн. Такое наказание Федеральная торговая комиссия США назначила компании за сбор личных данных детей до 13 лет на видео-платформе YouTube и использование этой информации в таргетированной рекламе. Американские законы запрещают собирать личные данные детей младше 13 лет без согласия их родителей.

Страницу основателя Twitter Джека Дорси взломали. От его имени в твиттере было опубликовано около 20 сообщений с расистским содержанием и угрозами взрывов, в том числе и в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. Впоследствии доступ к аккаунту восстановили, а оскорбительные твиты удалили.

Робот FEDOR пожаловался в твиттере на угрозы молотком. В сообщении андроида говорилось, что космонавт Алексей Овчинин при запуске операционной системы FEDORа предложил использовать молоток и гаечный ключ. "Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейших проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем", - сообщил он.