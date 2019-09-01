Израиль выпустил сто минометных снарядов в ответ на обстрел с территории Ливана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Порядка ста минометных снарядов выпустил Израиль по Ливану в ответ на ракетный обстрел, сообщает в воскресенье Армия обороны Израиля.

По данным представителя ЦАХАЛ, из Ливана по Израилю было запущено две-три противотанковые ракеты. Одна из них попала в армейский автомобиль, другая пришлась по армейскому посту близ границы.

Ни один из израильских военных не пострадал в результате атаки Ливана.

Ранее сообщалось, что ответственность за удар по израильской территории взяла на себя ливанская группировка "Хезболла".