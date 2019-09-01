Поиск

Израиль выпустил сто минометных снарядов в ответ на обстрел с территории Ливана

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Порядка ста минометных снарядов выпустил Израиль по Ливану в ответ на ракетный обстрел, сообщает в воскресенье Армия обороны Израиля.

По данным представителя ЦАХАЛ, из Ливана по Израилю было запущено две-три противотанковые ракеты. Одна из них попала в армейский автомобиль, другая пришлась по армейскому посту близ границы.

Ни один из израильских военных не пострадал в результате атаки Ливана.

Ранее сообщалось, что ответственность за удар по израильской территории взяла на себя ливанская группировка "Хезболла".

Израиль Ливан

Новости по теме

Новости

Авиарейс Ереван - Москва совершил экстренную посадку в Тбилиси

Папа римский опоздал на аудиенцию, застряв в лифте

Папа римский опоздал на аудиенцию, застряв в лифте

Трамп заявил, что ураган "Дориан" может стать мощнейшим из случавшихся ранее

Ураган "Дориан" усилился до самой мощной категории

Ураган "Дориан" направился к Багамским островам со скоростью 240 км в час

Ураган "Дориан" направился к Багамским островам со скоростью 240 км в час

Володин назвал действия властей Польши оскорбляющими память советских солдат

Президент ФРГ попросил прощения у поляков за преступления немецких нацистов

Президент ФРГ попросил прощения у поляков за преступления немецких нацистов
Военная операция России в Сирии

Российские военные сообщили об авиаударе США в Идлибе

США ввели очередную серию пошлин на китайские товары

Что случилось этой ночью: воскресенье, 1 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');