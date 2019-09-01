"Хезболла" взяла на себя ответственность за запуск ракеты по Израилю

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Ливанская группировка "Хезболла" взяла на себя ответственность за запуск ракеты по северной части Израиля, пишет The Times of Israel.

Группировка заявила, что этим ударом уничтожила транспортное средство израильских военных в Авивиме в Галилее.

В ЦАХАЛ пока не сообщают о жертвах.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о запуске противотанковой управляемой ракеты с территории Ливана. Власти распорядились об открытии общественных бомбоубежищ на севере Израиля.

Также, по данным издания, военные ЦАХАЛ начали обстреливать артиллерией ливанские приграничные территории после запуска ракеты.