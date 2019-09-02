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Скончался посол России в Египте

Скончался посол России в Египте
Посол России в Египте Сергей Кирпиченко
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в понедельник в одной из каирских больниц, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Ему было 68 лет.

Кирпиченко окончил МГИМО. Работал посольствах СССР в Сирии, Иордании и Саудовской Аравии. Занимал пост посла РФ в ОАЭ, Ливии и вновь Сирии.

С 2011 года он являлся чрезвычайным и полномочным послом РФ в Египте и по совместительству полпред России при Лиге Арабских Государств.

Египет МИД

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