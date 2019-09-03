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Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.

"Мы вынуждены были со своими братьями, близкими людьми (с Украиной - ИФ) полностью закрыть границу наглухо, еще больше чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один", - заявил Лукашенко, выступая во вторник, 3 сентября, в Минске на международной антитеррористической конференции высокого уровня.

По его словам, белорусской стороне пришлось радикально усилить пограничный контроль с Украиной из-за потока оружия из этой страны. "Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно ... националистически настроенных - жди терроризма", - сказал президент.

В октябре 2018 года на встрече с Виктором Ющенко, который занимал пост президента Украины в 2005-2010 годах, Лукашенко также поднимал эту проблему. Тогда белорусский лидер говорил, что влияние на его страну событий на Украине, в частности, вооруженного конфликта в Донбассе, очень велико. "Особенно в плане, что нас беспокоит, - приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия", - заявлял Лукашенко, которого цитировало агентство БелТА.

По его словам, выявляются факты, когда оружие шло в Белоруссию с Украины через РФ. "Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. И я президенту России (Владимиру Путину - ИФ) об этом говорил. Вот это нас больше всего беспокоит", - отмечал Лукашенко.

Александр Лукашенко Белоруссия Минск Украина

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