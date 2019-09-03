Поиск
Важно 10:45
Блогера осудили на пять лет за призывы к расправе над детьми росгвардейцев

Кипр досрочно погасил "антикризисный" кредит РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Кипр, как и ожидалось, досрочно погасил кредит, выданный Россией в 2011 году, выплатив оставшиеся 1,58 млрд евро.

"Кипр сейчас имеет возможности финансировать свои потребности на международных рынках", - написал в твиттере глава кипрского Минфина Харрис Георгиадис.

"Кипр полностью погасил свою задолженность по кредиту и больше не является дебитором Российской Федерации", - подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина РФ.

Россия предоставила Кипру кредит на 2,5 млрд евро в 2011 году для рефинансирования платежей по госдолгу. Срок погашения кредита был установлен на 1 июля 2016 года, ставка - 4,5% годовых. Позже по просьбе Кипра условия были пересмотрены: срок погашения задолженности был перенесен на период 2018-2021 годов, ставка была снижена до 2,5% годовых.

О том, что кредит будет выплачен досрочно в конце августа - начале сентября, замминистра финансов РФ Сергей Сторчак говорил 3 июля.

"Мы, по условиям межправсоглашения, этот платеж обязаны принять, хотя досрочное погашение приводит к тому, что вы теряете проценты будущих периодов. Но мы на берегу договорились в свое время так, что если будет необходимость и желание заплатить досрочно, мы этот платеж примем. Этот платеж будет принят в конце августа - начале сентября, но мы еще пока окончательно дату не согласовали", - говорил в июле Сторчак.

Кипр Россия

Новости

Бывший лидер калужских националистов получил убежище в Армении

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

На сгоревшем и затонувшем круизном судне Conception нашли 25 погибших

На сгоревшем и затонувшем круизном судне Conception нашли 25 погибших

Что случилось этой ночью: вторник, 3 сентября

"Роснефть" потребовала от "Транснефти" принести извинения Шрёдеру

"Роснефть" потребовала от "Транснефти" принести извинения Шрёдеру

WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа

WP узнала о готовящейся конгрессменами новой проверке Трампа

Пять человек на Багамах погибли из-за урагана "Дориан"

"Коммерсантъ" узнал о новой схеме обмена украинских заключенных на российских

"Коммерсантъ" узнал о новой схеме обмена украинских заключенных на российских

РФ из-за очистки "Дружбы" сократила добычу в 1,5 раза меньше, чем требует ОПЕК+

Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit

Джонсон выступил категорически против переноса срока Brexit
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');