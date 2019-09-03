Кипр досрочно погасил "антикризисный" кредит РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Кипр, как и ожидалось, досрочно погасил кредит, выданный Россией в 2011 году, выплатив оставшиеся 1,58 млрд евро.

"Кипр сейчас имеет возможности финансировать свои потребности на международных рынках", - написал в твиттере глава кипрского Минфина Харрис Георгиадис.

"Кипр полностью погасил свою задолженность по кредиту и больше не является дебитором Российской Федерации", - подтвердили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина РФ.

Россия предоставила Кипру кредит на 2,5 млрд евро в 2011 году для рефинансирования платежей по госдолгу. Срок погашения кредита был установлен на 1 июля 2016 года, ставка - 4,5% годовых. Позже по просьбе Кипра условия были пересмотрены: срок погашения задолженности был перенесен на период 2018-2021 годов, ставка была снижена до 2,5% годовых.

О том, что кредит будет выплачен досрочно в конце августа - начале сентября, замминистра финансов РФ Сергей Сторчак говорил 3 июля.

"Мы, по условиям межправсоглашения, этот платеж обязаны принять, хотя досрочное погашение приводит к тому, что вы теряете проценты будущих периодов. Но мы на берегу договорились в свое время так, что если будет необходимость и желание заплатить досрочно, мы этот платеж примем. Этот платеж будет принят в конце августа - начале сентября, но мы еще пока окончательно дату не согласовали", - говорил в июле Сторчак.