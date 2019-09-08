В Японии отменили более 100 авиарейсов в связи с приближением тайфуна

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 авиарейсов отменены в Японии в связи с приближением мощного тайфуна "Факсай", железнодорожные власти планируют отменить также 50 скоростных поездов, сообщают СМИ со ссылками на метеорологов.

Как говорится в сообщении на сайте метеорологического агентства, ветер и дождь могут внезапно усилиться, вызвав сильный шторм на море, есть риск, что в столице и некоторых других районах порывы ветра могут достигать рекордной скорости.

По прогнозам, скорость ветра может достигать 40 метров в секунду, проливные дожди принесут до 300 мм осадков в ближайшие 24 часа.