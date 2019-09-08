Поиск

В Японии отменили более 100 авиарейсов в связи с приближением тайфуна

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 авиарейсов отменены в Японии в связи с приближением мощного тайфуна "Факсай", железнодорожные власти планируют отменить также 50 скоростных поездов, сообщают СМИ со ссылками на метеорологов.

Как говорится в сообщении на сайте метеорологического агентства, ветер и дождь могут внезапно усилиться, вызвав сильный шторм на море, есть риск, что в столице и некоторых других районах порывы ветра могут достигать рекордной скорости.

По прогнозам, скорость ветра может достигать 40 метров в секунду, проливные дожди принесут до 300 мм осадков в ближайшие 24 часа.

Япония Факсай

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 8 сентября

Один человек погиб при землетрясении магнитудой 5,4 в Китае

Трамп отменил встречи с лидерами талибов из-за теракта в Кабуле

Трамп отменил встречи с лидерами талибов из-за теракта в Кабуле

Обмен заключенными между Россией и Украиной. Обобщение

Обмен заключенными между Россией и Украиной. Обобщение

Нидерланды попросили Россию выдать фигуранта дела о сбитом "Боинге"

В Гонконге снова начались столкновения с полицией

В Гонконге снова начались столкновения с полицией

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру

Трамп назвал обмен заключенными между Москвой и Киевом гигантским шагом на пути к миру

В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле "200 на 70"

США выразили надежду на снижение напряженности между РФ и Украиной после обмена

Украина объявила список выданных ей заключенных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');