Избрание неонациста мэром немецкого города вызвало политический скандал

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Избрание мэром немецкого города Вальдзидлунг неонациста и представителя ультраправой Национальной демократической партии (НДП) Штефана Ягша (Stefan Jagsch) спровоцировало политический скандал в стране. Об этом сообщает BBC News.

Руководство ведущих политических партий Германии выразило возмущение в связи с произошедшим. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр потребовала отмены результатов выборов Вальдзидлунге, расположенном в земле Гессен в центральной части страны. Генеральный секретарь ХДС Пауль Цимиак заявил, что "избрание члена партии, преследующей антиконституционные цели, - это позор".

Генеральный секретарь Социал-демократической партии (СДП) Германии Ларс Клингбайль написал в своем твиттере: "Позиция СДП предельно ясна: мы не сотрудничаем с нацистами! Никогда! Это касается федерального уровня, регионов и районов (Германии - ИФ)".

Результаты выборов в Вальдзидлунге он назвал "уму не постижимыми и не имеющими оправдания". Политик призвал к немедленному пересмотру итогов избирательной кампании в этом населенном пункте.

Сам Ягш после избрания пообещал "работать во благо интересов города". В Вальдзидлунге проживает чуть больше 2,6 тысячи человек.

Самой крупной ультраправой партией в стране является "Альтернатива для Германии". НДП намного меньше по численности, ее представителям пока что удается занимать должности только в региональных органах власти.

В 2017 году Конституционный суд Германии высказался против запрета НДП. Суд постановил, что хотя эта партия и является "антиконституционной", но она не имеет возможностей нарушить демократический порядок в стране.