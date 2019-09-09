Поиск

В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме в Дордрехте, есть жертвы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Нидерландах вечером 9 сентября произошел инцидент со стрельбой в жилом доме в городе Дордрехт. В полиции Роттердама сообщили, что есть погибшие.

Позднее телеканал Nos сообщил, что в доме нашли трех погибших, мужчину и двоих детей. Еще одна женщина получила тяжелые ранения. В полиции предполагают, что стрельба стала результатом семейного конфликта.

Стрелявший работал в полиции, убив своих жертв, он застрелился, сообщает газета Telegraaf со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Ранее телеканал передавал, что к месту происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, нарядов полиции и два вертолета службы спасения.

Мэр Дордрехта Ваутер Кольфф в твиттере выразил соболезнования всем пострадавшим, но не раскрыл никаких деталей о случившемся.

Нидерланды Дордрехт

Новости

Что произошло за день: понедельник, 9 сентября

CNN узнал о тайной операции по вывозу США из России ценного информатора

CNN узнал о тайной операции по вывозу США из России ценного информатора

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля "занозой" в отношениях с Россией

Brexit

Британский парламент официально приостановит работу в понедельник

Британский парламент официально приостановит работу в понедельник

Песков объяснил, почему Путин не встретил отпущенных Украиной пленных

Apple обвинили в нарушении китайских законов при производстве iPhone

Apple обвинили в нарушении китайских законов при производстве iPhone

British Airways отменила практически все рейсы из-за забастовки пилотов

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 сентября

Хаджимба опередил на тысячу голосов Квицинию на выборах главы Абхазии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');