В Нидерландах произошла стрельба в жилом доме в Дордрехте, есть жертвы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Нидерландах вечером 9 сентября произошел инцидент со стрельбой в жилом доме в городе Дордрехт. В полиции Роттердама сообщили, что есть погибшие.

Позднее телеканал Nos сообщил, что в доме нашли трех погибших, мужчину и двоих детей. Еще одна женщина получила тяжелые ранения. В полиции предполагают, что стрельба стала результатом семейного конфликта.

Стрелявший работал в полиции, убив своих жертв, он застрелился, сообщает газета Telegraaf со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Ранее телеканал передавал, что к месту происшествия прибыло несколько машин скорой помощи, нарядов полиции и два вертолета службы спасения.

Мэр Дордрехта Ваутер Кольфф в твиттере выразил соболезнования всем пострадавшим, но не раскрыл никаких деталей о случившемся.