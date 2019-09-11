ВВС Израиля нанесли ответные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Израильские самолеты нанесли удары по Газе в среду через несколько часов после того, как две ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля.

"Наши истребители нанесли 15 ударов по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракеты, выпущенные по Израилю сегодня вечером", - говорится в сообщении сил самообороны Израиля, опубликованном в твиттере.

Уточняется, что среди целей были завод по производству оружия, военно-морской комплекс, используемый боевиками, и туннели, принадлежащие ХАМАСу.

Военные уточнили, что удары по сектору Газа были нанесены в ответ на ракетный обстрел, в котором Израиль винит ХАМАС.

Ранее две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении израильских городов Ашдод и Ашкелон. Обе были перехвачены противоракетной системой "Железный купол".

По данным израильских военных, в зоне обстрела оказались почти полмиллиона граждан, в том числе и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который был вынужден покинуть трибуну во время встречи со своими сторонниками в Ашдоде.

Нетаньяху не пострадал и через несколько минут продолжил свою речь.