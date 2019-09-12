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Нетаньяху заявил о возможности полномасштабной операции в секторе Газа

Нетаньяху заявил о возможности полномасштабной операции в секторе Газа
Ответный удар израильских самолетов по центральной части сектора Газа
Фото: Reuters

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью 13-му телеканалу израильского телевидения заявил о большой вероятности полномасштабной операции израильских военных в секторе Газа, но при этом призвал не торопить события.

"Кажется, у нас не будет другого варианта, кроме как начать широкомасштабную операцию в секторе Газа", - цитирует издание Yedioth Ahronoth слова премьера, сказанные перед отлетом на переговоры в Россию.

При этом он упомянул возможность "свержения режима ХАМАС" в этом анклаве. "Военная операция будет, но я начну ее, когда мы будем готовы, и ни минутой раньше. Я не основываю свою политику на сообщениях в Twitter", - добавил премьер.

Накануне израильские самолеты нанесли удары по Газе через несколько часов после того, как две ракеты были выпущены из анклава в сторону Израиля.

По данным израильских военных, в зоне ракетного обстрела из сектора Газа оказались почти полмиллиона граждан, в том числе и Нетаньяху, который был вынужден покинуть трибуну во время встречи со своими сторонниками в Ашдоде. Премьер не пострадал и через несколько минут продолжил выступать.

Израиль Биньямин Нетаньяху

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