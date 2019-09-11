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Швейцария лишила гражданства мужчину, осужденного за пособничество террористам

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Власти Швейцарии в среду объявили о лишении гражданства мужчины, который связан с "исламистской террористической группировкой", сообщают европейские СМИ.

Речь идет о мужчине, у которого, помимо швейцарского, имеется гражданство другой страны. Его имя не называется.

Отмечается, что это первый в истории страны подобный юридический прецедент. "Впервые Государственный секретариат по миграции отозвал швейцарское гражданство у человека с двойным гражданством", - говорится в коммюнике правительства Швейцарии.

Мужчину ранее приговорили к тюремному заключению "на несколько лет за пропаганду и вербовку бойцов в ряды запрещенной исламистской организации", отмечается в сообщении.

В ведомстве указали, что в рамках законодательства имеют права лишать швейцарского паспорта лиц, у которых есть другое гражданство, если они наносят вред национальным интересам и репутации страны.

По данным издания Blick, помимо швейцарского гражданства, у мужчины было еще и гражданство Турции. Газета указывает, что его приговорили к 2,5 годам тюремного заключения в 2018 году. Ожидается, что после того, как он отбудет срок, он будет экстрадирован из Швейцарии.

Швейцария

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