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В МИД РФ заявили о риске непреднамеренной ядерной войны

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, существует риск возникновения ядерной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, риск ядерной войны существует "даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт". Такое заявления Рябков сделал в четверг на презентации доклада Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) "Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности".

Замминистра подчеркнул, что негативная динамика особенно проявляется в последний год, "действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными". "Они (западные страны - ИФ) избегают обсуждения назревших вопросов по существу, блокируют работу диалоговых каналов, продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", - заявил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что Россия готова к возобновлению полноценных переговоров с США по стратегической стабильности. "Наша позиция хорошо известна. Мы выступаем за возобновление полноценных переговоров об обеспечении стратегической стабильности и международной безопасности и рассчитываем на ответную готовность наших заокеанских коллег к серьезному заинтересованному диалогу", - сказал Рябков.

Сергей Рябков МИД РФ

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