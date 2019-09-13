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На Филиппинах арестовали более 270 китайцев за мошенничество с инвестициями

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Филиппин в ходе совместной с китайскими властями операции по борьбе с инвестиционным мошенничеством арестовала в среду 277 граждан Китая, сообщает в пятницу сингапурский телеканал Channel NewsAsia.

Первоначально сотрудники правоохранительных органов планировали арестовать всего четырех подозреваемых. Однако после того, как полицейские проникли в офисное здание в Маниле, им пришлось задержать намного больше людей.

"Операция в итоге привела к дополнительным арестам еще 273 граждан Китая, которых застали за проведением незаконных действий через интернет", - сообщил представитель миграционных властей Филиппин.

Впоследствии при проверке этих арестованных, у которых не оказалось надлежащих документов для пребывания на Филиппинах, выяснилось, что китайские власти также разыскивали их за мошенничество с инвестициями.

Всего, по данным Channel NewsAsia, действия подозреваемых нанесли контрагентам в Китае ущерб на $14 млн.

Телеканал напоминает, что после того, как президентом Филиппин в 2016 году стал Родриго Дутерте, взявший курс на улучшение отношений с Пекином, число приезжающих на Филиппины китайских туристов и рабочих резко возросло.

Филиппины Китай

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