"Роскосмос" сообщил о корректировке орбиты МКС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для отстыковки корабля "Союз МС-12", запланированной на 3 октября, сообщили в субботу в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Там отметили, что для выполнения манёвра в 21:31 мск на 39,5 секунд были включены двигатели служебного модуля "Звезда" МКС, в результате чего скорость станции увеличилась на 0,6 м/сек.

В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили, орбиту скорректировали для "формирования баллистических условий для расстыковки (10:35 мск) и посадки (14:00 мск) пилотируемого корабля "Союз МС-12". После коррекции минимальная высота орбиты станции составляет 412,1 км, максимальная - 437,9 км.

На корабле "Союз МС-12" на Землю вернётся первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом и космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым.