Поиск

"Роскосмос" сообщил о корректировке орбиты МКС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Орбита Международной космической станции (МКС) была скорректирована для отстыковки корабля "Союз МС-12", запланированной на 3 октября, сообщили в субботу в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Там отметили, что для выполнения манёвра в 21:31 мск на 39,5 секунд были включены двигатели служебного модуля "Звезда" МКС, в результате чего скорость станции увеличилась на 0,6 м/сек.

В пресс-службе "Роскосмоса" уточнили, орбиту скорректировали для "формирования баллистических условий для расстыковки (10:35 мск) и посадки (14:00 мск) пилотируемого корабля "Союз МС-12". После коррекции минимальная высота орбиты станции составляет 412,1 км, максимальная - 437,9 км.

На корабле "Союз МС-12" на Землю вернётся первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом и космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым.

Роскосмос МКС

Новости

Что произошло за день: суббота, 14 сентября

На Украине заявили, что изменений об особом статусе Донбасса не будет

Белый дом объявил об уничтожении сына бен Ладена

Белый дом объявил об уничтожении сына бен Ладена

Из родового имения Уинстона Черчилля украли золотой унитаз

РПЦ приняла в свой состав главу "русского экзархата"

РПЦ приняла в свой состав главу "русского экзархата"

ЦРУ рассказало, как использовало голубей-шпионов в холодную войну

ЦРУ рассказало, как использовало голубей-шпионов в холодную войну

Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удар по объектам Aramco

В Атлантике неподалеку от Багамских островов сформировался новый ураган

Актриса из "Отчаянных домохозяек" получила 14 дней тюрьмы за махинации

Актриса из "Отчаянных домохозяек" получила 14 дней тюрьмы за махинации

Что случилось этой ночью: 14 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');