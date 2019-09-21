Космонавт Скрипочка выбрал индикатором невесомости плюшевого единорога

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Командир корабля "Союз МС-15" Олег Скрипочка возьмет в космический полет игрушечного единорога в качестве индикатора невесомости.

"У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку единорога - красивую и компактную, чтобы ничему не мешала в корабле. Сын ее тоже одобрил", - заявил он в интервью пресс-службе Центра полетов космонавтов (ЦПК).

По многолетней традиции все экипажи берут с собой индикатор невесомости, обычно это игрушка, которую космонавты берут из дома. При выходе корабля из атмосферы она всплывает в воздухе, показывая космонавтам, что они поднялись за пределы границы притяжения Земли.

Игрушка была даже у летавшего недавно на МКС андроида FEDOR. Индикатором невесомости у него был вязаный из белой, черной и серой шерсти маленький космонавт Маруся.

Как сообщалось ранее, запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-15" запланирован на 25 сентября с космодрома Байконур.

В состав экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15" входят российский космонавт Олег Скрипочка, американка Джессика Меир, а также первый астронавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль Мансури.

Этот запуск станет последним для РН "Союз-ФГ" с украинской системой управления. С 2020 года экипажи будут доставляться на МКС при помощи РН "Союз-2.1а" с системой управления российского производства. Ранее эта ракета выводила в космос только грузовые корабли "Прогресс" и спутники. Ее первый полет в связке с пилотируемым "Союзом" состоялся в августе, когда на МКС был отправлен робот FEDOR, полет был признан успешным.