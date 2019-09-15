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На Украине осквернили второй за месяц памятник жертвам Холокоста

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Богдановке Николаевской области Украины неизвестные осквернили памятник на месте массового убийства более 50 тыс. евреев в годы второй мировой войны.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский опубликовал в воскресенье в фейсбуке фотографию, на которой видно, что вандалы нарисовали на памятнике краской несколько свастик, сопроводив их оскорбительными надписями. Он сообщил, что на месте преступления оставили записку.

По его словам, авторы записки угрожают евреям новым Холокостом, который якобы их ждет в случае "продажи украинской земли".

Как сообщалось, в конце августа осквернению подвергся другой мемориал евреям, также расстрелянным в Николаевской области. Это произошло в поселке Врадиевка: тогда на памятнике были оставлены изображения свастики и нецензурная надпись.

Украина Холокост

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