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Перестрелка пограничников произошла на границе Таджикистана и Киргизии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Киргизский пограничник погиб в результате перестрелки на границе с Таджикистаном, сообщили "Интерфаксу" в Государственной пограничной службе (ГПС) Киргизии.

Там заявили, что таджикская сторона первой применила оружие, обстреляв киргизский пограничный пост Максат, а затем временный пограничный пост Сай в Лейлекском районе Баткенской области. В ответ киргизские пограничники открыли огонь по таджикской территории.

По данным пресс-службы, в настоящий момент перестрелка прекращена.

Источник в правительстве Киргизии уточнил "Интерфаксу", что, по предварительным данным, таджикские пограничники стреляли по вышке на киргизской заставе из миномета.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 сентября, днем на неописанном участке киргизско-таджикской границы в Лейлекском районе Баткенской области граждане Таджикистана начали несогласованные строительные работы. Киргизская сторона выступила с требованием прекратить их.

Протяженность киргизско-таджикской границы составляет 971 километр. Переговоры о делимитации линии границы между сторонами начались в 1990-х годах, но затем процесс приостановился и возобновился два года назад. На сегодняшний день из 971 км описано 583 км.

Таджикистан Киргизия

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