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Мемуары Сноудена поступили в продажу

Мемуары Сноудена поступили в продажу
Фото: Reuters

INTERFAX.RU - 17 сентября начались продажи книги воспоминаний бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) и бывшего контрактника ЦРУ Эдварда Сноудена. На Amazon она продается за $24,8 в мягкой обложке, за $18,16 - в твердой, за $15,11 в электронном формате.

Ее название Permanent Record можно перевести как "Личное дело". Она доступна в двух десятках стран, в том числе США и Великобритании.

Сноуден рассказал в ней, как американские спецслужбы используют электронные методы слежения за согражданами и иностранцами, вплоть до глав иностранных государств, как он помогал создавать эту систему и почему он решил бежать из страны в 2013 году и рассекретить эти данные. С лета 2013 года он находится в России, где получил вид на жительство.

Перед публикацией книги Сноуден дал несколько интервью. Газете Guardian он рассказал, что ходит по Москве, не скрывая лицо, два года назад женился и продолжает скучать по еде из сети фастфуда Taco Bell. Он также отметил красоту России и проблемность ее политики. В интервью радио France Inter он отметил, что президент Франции Эммануэл Макрон и премьер-министр Эдуард Филипп пользуются в переписке небезопасными мессенджерами Telegram и WhatsApp. Он посоветовал им перейти на Signal и Wire, кодировку в которых он считает наиболее надежной. Также он отмечал, что хотел бы перебраться во Францию или Германию.

Перед отъездом из США летом 2013 года Сноуден скачал секретные документы о программах слежки спецслужб и передал их журналистам. Сначала он выехал в Гонконг, а с 23 июня находился в аэропорту "Шереметьево", пока Россия не предоставила ему убежище.

В США ему предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности.

США АНБ ЦРУ Гонконг Москва Франция Германия

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