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Минюст США подал на Сноудена в суд из-за публикации мемуаров

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США направило в суд иск, касающийся публикации новых мемуаров экс-сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, сообщает во вторник американский телеканала NBC.

В заявлении отмечается, что их публикация идет вразрез с соглашениями о нераспространении, которые он подписывал с ЦРУ и АНБ.

"В иске говорится, что Сноуден опубликовал книгу, не направив ее в агентства (ЦРУ и АНБ) для проверки до публикации. Это противоречит обязательствам в рамках соглашений, которые он подписал", - говорится в распространенном во вторник сообщении минюста США, выдержки из которого приводит телеканал.

При этом в минюсте США отметили, что не намерены останавливать распространение книги.

Продажи мемуаров бывшего сотрудника АНБ Сноудена, организовавшего утечку секретных данных американских спецслужб в 2013 году, начинаются во вторник во многих странах мира. Книгу под названием Permanent Record, которое можно перевести как "Личное дело", можно приобрести в более чем 20 странах, в том числе США и Великобритании.

В книге он рассказывает о своем прошлом, в том числе о личной жизни и о том, из-за чего он решил раскрыть информацию о программах, которыми пользовалось АНБ.

Сноуден в преддверии выхода в свет своих мемуаров дал интервью целому ряду западных СМИ, в частности, британской газете The Guardian и американскому телеканалу MSNBC.

В интервью The Guardian он рассказал о своей жизни в России, которую назвал одной из самых красивых стран в мире. По его словам, он смирился с мыслью о том, что ближайшие годы ему предстоит провести в РФ, и на основе этого планирует свое будущее. Он отметил, что чувствует себя тут довольно комфортно и что ему удается вести "более или менее обычную повседневную жизнь". Он добавил, что спокойно передвигается по Москве, не пытаясь скрывать свое лицо, как прежде, а также ходит в галереи, на балет, встречается с друзьями в кафе и ресторанах. Кроме того, бывший сотрудник АНБ рассказал, что два года назад женился на своей девушке Линдси Миллс.

Разоблачения Сноудена в 2013 году вызвали дипломатический скандал, когда выяснилось, что АНБ США прослушивало телефонные разговоры 35 глав различных государств, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.

На родине Сноудену предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Он бежал из США в Гонконг, а затем в Россию, где получил временное убежище и вид на жительство.

США Эдвард Сноуден

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