Суд оправдал руководство компании TEPCO по делу об аварии на "Фукусиме-1"

Председатель совета директоров TEPCO Цунэхиса Кацумата (в центре) и бывший вице-президент компании Сакаэ Муто (справа) Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Окружной суд Токио оправдал троих бывших представителей руководства Tokyo Electric Power Company (TEPCO) по делу об аварии на атомной электростанции "Фукусима-1" в 2011 году, сообщает японский телеканал NHK.

Бывший председатель TEPCO Цунехиса Кацумата, а также бывшие вице-президенты Ичиро Такегуро и Эйму Муто обвинялись в халатности в связи с тем, что АЭС не была закрыта в ожидании мощного цунами, хотя руководство было осведомлено о рисках. Прокуратура просила приговорить каждого к пяти годам заключения.

Фигуранты дела вины не признавали и заявляли, что у них не было информации, которая бы свидетельствовала о столь серьезных последствиях удара стихии.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной аварии.

Волны затопили четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывели из строя систему охлаждения их реакторов, что привело к серии взрывов водорода и плавлению ядерного топлива в активной зоне. На станции не были готовы к сложной ситуации, были допущены ошибки.

Полная ликвидация последствий аварии, как полагают, займет около 40 лет.