Экс-президент Туниса Бен Али скончался в возрасте 83 лет

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али скончался в четверг на 84-м году жизни, сообщил телеканал Euronews со ссылкой на адвоката Бен Али.

Бен Али ушел из жизни в городе Джидде в Саудовской Аравии спустя несколько дней после того, как был госпитализирован в критическом состоянии в Эр-Рияде.

Согласно информации от адвоката покойного, он будет похоронен в Мекке в пятницу.

Зин аль-Абидин Бен Али занимал пост президента Туниса в 1987-2011 годах.

По данным Euronews, Зин аль-Абидин Бен Али проживал в Саудовской Аравии с 14 января 2011 года, куда был вынужден бежать вместе со своей женой Лейлой Трабелси из-за антиправительственных беспорядков. При этом некоторые СМИ утверждали, что семье президента удалось сбежать из страны с 1,5 т золота стоимостью 45 млн евро.

Власти Туниса неоднократно требовали экстрадиции свергнутого президента, заочно приговоренного на родине к пожизненному тюремному заключению по обвинению в злоупотреблении властью, коррупции и непреднамеренном убийстве.

Известно, что в мае 2019 года Бен Али обещал вернуться в Тунис.