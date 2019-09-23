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Трамп счел себя достойным Нобелевской премии, в отличие от Обамы

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что заслуживает Нобелевской премии, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, приводит The Hill слова Трампа во время его общения с пакистанскими журналистами на полях Генассамблеи ООН.

"Я думаю, я получил бы Нобелевскую премию за многие вещи, если бы ее вручали справедливо. Но они не вручают ее справедливо", - заявил президент США.

"Они присудили премию (бывшему президенту США Бараку - ИФ) Обаме сразу же после того, как он стал президентом. И он сам не понимал, почему получил ее. И вы знаете, что? Это единственное, в чем я с ним согласен", - добавил американский лидер.

По сообщению The Hill, находившийся рядом с Трампом премьер Пакистана Имран Хан рассмеялся, когда Трамп отвечал на вопросы про Нобелевскую премию.

В феврале японская газета "Асахи симбун" писала, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее в этом году выдвинул Трампа на получение Нобелевской премии мира за усилия по урегулированию кризиса на Корейском полуострове. Абэ эту информацию не подтвердил.

Обама, занимавший пост президента США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года, получил Нобелевскую премию мира "за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми" в 2009 году.

Лауреатов Нобелевской премии 2019 года будут объявлять в этом году в период с 7 по 14 октября.

Дональд Трамп Барак Обама

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