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СКР завел уголовное дело после подрыва моста в Луганске

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Российские следователи возбудили дело о терроризме в связи с подрывом моста в Луганске, по которому должна была пройти автоколонна МЧС РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

"19 сентября неустановленные лица, выполняя заведомо преступные приказы представителей высшего политического и военного руководства Украины, совершили подрыв трех взрывных устройств, установленных на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и 1-я Керамической города Луганска. Именно по этому мосту через некоторое время должен был проехать 86-й гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из 10 грузовых автомобилей", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу".

По данным следствия, "это преступление было направлено на срыв поставки гуманитарной помощи для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики от РФ".

В связи с этим, отметила Петренко, главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 361 УК РФ (совершение вне пределов территории РФ действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан РФ в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов РФ).

Петренко отметила, что противоправные действия поставили под угрозу жизнь сотрудников МЧС России и "были направлены против интересов РФ".

Светлана Петренко СКР Луганск МЧС

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