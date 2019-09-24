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Испанский Верховный суд поддержал перезахоронение останков Франко

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Испании во вторник высказался в поддержку плана правительства страны перенести останки каудильо Франсиско Франко с места его нынешнего захоронения в Долине Павших близ Мадрида, сообщает интернет-портал испанской газеты La Vanguardia.

При этом был отклонен иск семьи Франко - его останки будут перезахоронены на мадридском кладбище Мингоррубио, где похоронена его супруга, а не в крипте собора Альмудена, как того желали его родственники.

Таким образом, семья Франко проиграла "последний бой" в высшей юридической инстанции страны. Тем не менее, адвокаты родственников Франко заявили, что намерены идти до конца, чтобы избежать эксгумации.

15 февраля родственникам Франко был дан двухнедельный срок на определение места захоронения его останков после планируемой эксгумации. При этом в правительстве Испании заявили, что эксгумация пройдет и без согласия потомков.

Представители правительства обосновывают свою позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Внуки Франко неоднократно заявляли о желании перенести его останки в крипту собора Альмудена в Мадриде, но испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, сославшись на проблемы с обеспечением безопасности.

Франко пришел к власти по итогам гражданской войны 1936-1939 годов между сторонниками политики - фалангистами - и республиканцами. Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году. После его кончины в стране была восстановлена монархия. В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.

Испания Франсиско Франко

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