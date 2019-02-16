Власти Испании сами решат судьбу останков Франко, если этого не сделают его родные

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Дальнейшую судьбу останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко в случае, если его родственники не выберут место для его перезахоронения, будет определять испанское правительство, сообщает в субботу телеканал TeleMadrid.
Накануне испанский кабинет министров принял окончательное решение об эксгумации останков Франко из могилы в Долине Павших недалеко от Мадрида и дал его семье 15 дней на то, чтобы она выбрала место для перезахоронения.
При этом ранее правительство Испании отказало родственникам Франко в удовлетворении просьбы перенести останки в крипту мадридского собора Альмудена, обосновав отказ соображениями "общественной безопасности".
Представители правительства в минувшую пятницу подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.
Франсиско Франко пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы.
Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году.
После его кончины в стране была восстановлена монархия.
В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.