Главные новости
В РоссииСуд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла КалвиВ РоссииВласти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре городаВ РоссииФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу Политковской
В мире

Власти Испании сами решат судьбу останков Франко, если этого не сделают его родные

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Дальнейшую судьбу останков бывшего руководителя Испании Франсиско Франко в случае, если его родственники не выберут место для его перезахоронения, будет определять испанское правительство, сообщает в субботу телеканал TeleMadrid.

В миреРодственникам Франко дали 15-дневный срок на выбор места для перезахоронения его останковЧитать подробнее

Накануне испанский кабинет министров принял окончательное решение об эксгумации останков Франко из могилы в Долине Павших недалеко от Мадрида и дал его семье 15 дней на то, чтобы она выбрала место для перезахоронения.

При этом ранее правительство Испании отказало родственникам Франко в удовлетворении просьбы перенести останки в крипту мадридского собора Альмудена, обосновав отказ соображениями "общественной безопасности".

Представители правительства в минувшую пятницу подтвердили позицию, согласно которой Долина Павших, где сейчас захоронен Франко, должна стать местом примирения после кровопролитной гражданской войны, а не местом поклонения диктатору. Кроме того, они отметили необходимость перезахоронения тем, что Франко не погиб в бою, а скончался естественной смертью.

Франсиско Франко пришел к власти в итоге гражданской войны 1936-1939 годов, с одной стороны которого выступали фалангисты - силы Франко, а с другой - республиканцы.

Франко руководил страной как каудильо Испанского государства в период с 1939 до смерти в 1975 году.

После его кончины в стране была восстановлена монархия.

В последующие годы в испанском обществе обе стороны конфликта приняли негласное правило не вспоминать былое, в связи с чем вплоть до недавнего времени вопрос о перезахоронении останков Франко настолько серьезного развития не приобретал.

Теги: Испания, Франсиско Франко

Новости по теме

В мире
Апелляционный суд Черниговской области Украины продлил арест Надежде СавченкоАпелляционный суд Черниговской области Украины продлил арест Надежде Савченко
Савченко пробудет под арестом как минимум еще два месяцаПодробнее
 Трамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положенияТрамп оповестил Конгресс США о введении чрезвычайного положения
Чрезвыйчайное положение позволит Трампу направить деньги на строительство пограничной стеныПодробнее
 Трамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных ШтатахТрамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах
Таким образом президент рассчитывает добиться увеличения бюджета под строительство стены на границе с МексикойПодробнее
 В ЕС согласовали санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Азовском мореВ ЕС согласовали санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Азовском море
Ранее СМИ сообщали, что ограничительные меры из-за задержания украинских моряков готовят и СШАПодробнее
Лукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединенияЛукашенко рассказал, как далеко Белоруссия и Россия готовы зайти в вопросе объединения
Продолжая тему, Путин заявил, что полностью независимых государств в мире не существуетПодробнее
 Трамп выступит с обращением по поводу гуманитарного кризиса на границе с МексикойТрамп выступит с обращением по поводу гуманитарного кризиса на границе с Мексикой
Президент США планирует объявить о введении чрезвычайного положения в странеПодробнее
 Sky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении СкрипалейSky News назвал имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
По информации телеканала, его настоящее имя - Денис СергеевПодробнее
 Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы МинюстаСенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Минюста
Барру, кандидатуру которого предложил Дональд Трамп, предстоит курировать, в том числе, работу спецпрокурора Роберта МюллераПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
15 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 15 февраля6 фото
15 февраля
Фотохроника 15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо6 фото
15 февраля
Тренировка Владимира Путина по дзюдо
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииСуд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла КалвиВ РоссииВласти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре городаВ РоссииФСИН опровергла слухи о критическом состоянии осужденного по делу ПолитковскойКультураУмер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в "Бункере"ЭкономикаВосточный колорит: задержан основатель старейшего российского инвестфондаВ миреТрамп объявил о решении ввести режим ЧП в Соединенных Штатах

Власти Испании сами решат судьбу останков Франко, если этого не сделают его родные

Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви

Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла КалвиОн заключен под стражу до 13 апреля Подробнее

Французские "желтые жилеты" вышли на очередную акцию протеста

Умер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в "Бункере"

Умер швейцарский актер Бруно Ганц, известный по роли Гитлера в "Бункере"Он также знаком зрителям по роли ангела Дамиэля в "Небе над Берлином" и прошлогодней картине Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" Подробнее

В ярославской колонии нашли новые нарушения

Двое акционеров банка "Восточный" признаны потерпевшими по делу Калви

Торговый центр эвакуировали в Новосибирске из-за анонимной угрозы взрыва

Меркель не увидела причин для отказа от закупок российского газа

Температура в Москве второй день подряд обновила рекорд зимы

Хордовую дорогу от Ярославского до Дмитровского шоссе построят в ближайшие три года

Южный участок красной линии метро закроют для пассажиров 3 марта

В Мытищах глыба льда упала на женщину с малолетними детьми

Власти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре города

Власти Петербурга впервые отказались согласовать марш памяти Немцова в центре городаОрганизаторы акции заявили, что обратятся в суд Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');