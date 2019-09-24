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Великобритания начала расследование в отношении руководства Thomas Cook

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Великобритании инициировали расследование в отношении роли руководства старейшего туроператора стран Thomas Cook в его крахе.

Министр по делам бизнеса Великобритании Андреа Лидсом поручила Государственному агентству по неплатежеспособности (Insolvency Service) выяснить, могли ли какие-то действия руководства компании нанести ущерб кредиторам или пенсионным схемам и каков масштаб их ответственности, сообщает агентство Bloomberg.

Власти также выразили озабоченность размером премий, которые получали руководители Thomas Cook.

Компания прекратила все полеты, аннулирует туры и бронирования. Прекращение деятельности Thomas Cook последовало после нескольких месяцев переговоров с инвесторами и кредиторами. Уже согласованный с китайской Fosun план спасения, предполагавший обмен долгов на долю в компании, провалился из-за необходимости выделения дополнительных средств туроператору. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов.

Британский премьер-министр Борис Джонсон поддержал решение правительства отклонить просьбу Thomas Cook о финансовой помощи, сказав, что это создало бы "моральный риск".

Всего у туроператора было околотрех тысяч офисов по всему миру, часть из которых работала по модели франчайзинга. Из-за банкротства компании под угрозой оказался отдых сотен тысяч туристов.

Великобритания Thomas Cook

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