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Банк HSBC решил сократить до 10 тысяч рабочих мест

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Крупнейший банк Европы, британский HSBC Holdings Plc, крупнейший банк Европы подготовил меры по сокращению расходов, выполнение которых может привести к сокращению до 10 тысяч рабочих мест. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника, информированных об этом плане.

По словам одного из них, персонал является одной из наиболее существенный статей расходов компании и давно было понятно, что расходы будет нужно сокращать.

Новые увольнения добавятся к программе о сокращении 4700 избыточных сотрудников, о которой банк недавно объявил в связи с неопределенностью, связанной с Brexit, торговыми конфликтами и низкими процентными ставками. В первую очередь будут уволены высокооплачиваемые работники.

Увольнения не помешают банку нанимать новых сотрудников на быстро растущих рынках Азии, на которые приходится почти 80% прибыли.

Ранее в 2019 году о крупных сокращениях объявили Deutsche Bank, который собрался уволить 18 000 человек, Barclays, Société Générale и Citigroup.

Врио гендиректора HSBC Ноэль Куин начал работать над планом сокращения расходов через несколько дней после назначения. Собеседники FT говорят, что одной из причин увольнения бывшего гендиректора Джона Флинта было его нежелание принимать непростое решение о сокращениях.

HSBC Великобритания Ноэль Куин Deutsche Bank

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