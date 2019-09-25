Поиск

Зеленский обсудил с Лавровым встречу в "нормандском формате"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский во время короткого общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым говорил ним о подготовке встречи в "нормандском формате", сообщил "Интерфаксу" источник в Офисе президента Украины.

"В рамках торжественного приема от имени президента США в Нью-Йорке состоялся короткий диалог по инициативе Лаврова, коротко обсудили "нормандский формат". Коротко обсудили", - сказал источник.

На приеме присутствовал президент США, а также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, с которой встречался Зеленский, и другие мировые лидеры.

Владимир Зеленский Сергей Лавров МИД РФ Украина

Новости по теме

Новости

Зеленский заявил, что членов ООН объединяют лишь войны и катастрофы

Зеленский заявил, что членов ООН объединяют лишь войны и катастрофы

На границе Литвы и Белоруссии будет развернут танковый батальон армии США

Бежать из Молдавии Плахотнюку помогали США, Приднестровье и Украина

Bloomberg сообщил о прибытии в Ливию более сотни бойцов ЧВК "Вагнер"

Bloomberg сообщил о прибытии в Ливию более сотни бойцов ЧВК "Вагнер"

Банки по всему миру объявили о планах сокращения 60 тысяч сотрудников

Британский парламент возобновил работу после приостановки премьером

Британский парламент возобновил работу после приостановки премьером

Более миллиарда человек к 2050 году столкнутся с ЧС из-за подъема уровня океана

В Китае открылся крупнейший в мире международный аэропорт Дасин

В Китае открылся крупнейший в мире международный аэропорт Дасин

Зеленский назвал конфиденциальными свои переговоры с Трампом

Более 300 человек пострадали в Джакарте во время акции против нового закона

Более 300 человек пострадали в Джакарте во время акции против нового закона
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');