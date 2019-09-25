Зеленский обсудил с Лавровым встречу в "нормандском формате"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский во время короткого общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым говорил ним о подготовке встречи в "нормандском формате", сообщил "Интерфаксу" источник в Офисе президента Украины.

"В рамках торжественного приема от имени президента США в Нью-Йорке состоялся короткий диалог по инициативе Лаврова, коротко обсудили "нормандский формат". Коротко обсудили", - сказал источник.

На приеме присутствовал президент США, а также президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, с которой встречался Зеленский, и другие мировые лидеры.