Лавров предупредил о подрыве отношений в случае вступления Грузии в НАТО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Россия не станет воевать в случае приема Грузии в НАТО, но такой шаг чреват серьезным подрывом отношений с Североатлантическим альянсом и Тбилиси, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Войну мы не начнем, это я вам обещаю. Но наши отношения с Североатлантическим альянсом и теми странами, которые делают своим первым приоритетом вступление в него, будут серьезно подорваны", - сказал Лавров.

Он добавил, что "когда НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом - затруднить развитие нашей страны".

При этом глава МИД РФ отметил, что в НАТО есть много стран, которые развивают "нормальные добрососедские отношения с Россией".

Ранее Лавров высказался за возобновление прямых рейсов между Россией и Грузией.