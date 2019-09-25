"Союз МС-15" успешно пристыковался к МКС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-15" в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции (МКС).

"Есть касание", - сообщил на космодроме Байконур диктор трансляции стыковки.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-15" состоялся в среду в 16:57 мск с "Гагаринского старта" космодрома Байконур. На его борту находится экипаж экспедиции МКС 61/62: космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

Скрипочка, Меир и аль-Мансури присоединятся к работающим на МКС россиянам Александру Скворцову и Олегу Овчинину, американцам Кристине Кук, Нику Хейгу и Эндрю Моргану, а также итальянскому астронавту Луке Пармитано.

На протяжении восьми дней на станции будет находиться девять астронавтов и космонавтов. После этого аль-Мансури вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом покинет МКС на корабле "Союз МС-12". По данным NASA, расстыковка корабля от МКС состоится 3 октября в 10:35 мск, посадка в Казахстане - в 13:58 мск.

Нынешний пуск стал 70-м и последним для ракеты-носителя "Союз-ФГ". За 18 лет полетов она только один раз не смогла доставить экипаж на МКС, когда в октябре 2018 года потерпела аварию из-за неисправности в первой ступени. Тогда в космос должны были отправиться Овчинин и Хейг, которые смогли спастись, благодаря сработавшей системе аварийного спасения. Они улетели на МКС 14 марта 2019 года.

С 2020 года экипажи будут доставляться на МКС при помощи "Союза-2.1а". Ее основное отличие - электронная система управления российского производства, тогда как на модификации "ФГ" система была аналоговой и производилась на Украине.