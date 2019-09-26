Песков назвал публикацию стенограммы беседы Трампа с Зеленским делом США и Украины

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация стенограммы разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского является внутренним делом этих государств, но подобное в дипломатической практике встречается нечасто.

"Я ничего не буду комментировать по этому поводу", - сказал Песков в четверг, отвечая на соответствующий вопрос. Он также обратил внимание, что публикация была осуществлена "по взаимной договоренности".

Но в целом, подчеркнул Песков, "надо признать, что публикация полной записи беседы - будь то телефонный разговор или очная беседа - нечасто встречается в дипломатической межгосударственной практике". "По крайней мере, нечасто встречалось доселе", - уточнил пресс-секретарь Владимира Путина.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Сам Трамп затем заявил, что не опубликовал бы стенограмму этой беседы, если бы в Киеве были против этого.

Ранее этот разговор Трампа с Зеленским вызвал широкий резонанс в американских СМИ. Сообщалось, что Трамп пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

Джо Байден, как и Трамп, претендует на участие в президентских выборах в США в 2020 году.